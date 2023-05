Isola dei famosi | spunta un gossip bomba | due contratti annullati poco prima della partenza

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’dei2023 è iniziata da qualche settimana e solo ora emerge che due concorrenti sono stati esclusi dai vertici perchè ritenuti non idonei allo spirito del programma. Questa decisione sarebbe stata presa dopo le polemiche che sono sorte al Grande Fratello Vip 7, con tutte le conseguenze del caso e per evitare che si possa ripetere anche durante il reality L'articolo proviene da KontroKultura.

Una delegazionecircolisardi nel mondo, giunti nell'in occasione della Conferenza internazionale dell'emigrazione sarda e di Sa die de sa Sardigna, accompagnati dall'assessore ...Comunque dalle pagine del settimanale Nuovo Tv ha voluto mandare un appello accorato per L'Famosi : "Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d'altronde vivo immerso nella natura"...Notevole l'afflusso di famiglie accompagnate dai bambini che grazie all'ciucchini di Suella Antonio Luigi di Uta hanno potuto vivere l'esperienza di pettinare ed accarezzare gli asini. ...

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...Isola del Giglio, il consiglio comunale approva all'unanimità una mozione per aprire un confronto con la Regione in vista del nuovo bando per il trasporto marittimo.