Isola dei Famosi 2023 | Nathaly Caldonazzo costretta a lasciare dopo il malore? La decisione sofferta

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tra le concorrenti più chiacchierate di queste prime puntate della nuova edizione dell’deic’è sicuramente. Ormai veterana dei reality, specie quello hondureno visto che è tornata a partecipareappena qualche anno di distanza, la showgirl starebbe affrontando alcuni problemi di salute. Si vocifera che sia collassata in queste ore per un brusco calo di sali minarali e per l’eccessivo dimagrimento, e ora la situazione starebbe interrogando gli autori.dei: paura perSono passate poco più di due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’deima i telespettatori sono già preoccupati per le condizioni fisiche di ...