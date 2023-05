Iran | milioni di studentesse a rischio avvelenamento

(Di lunedì 1 maggio 2023) Amnesty International ha lanciato un appello globale al procuratore generale dell’, Mohammad Jafar Montazeri, chiedendogli di avviare immediatamente indagini indipendenti e approfondite sull’di migliaia di, con l’obiettivo di consegnare alla giustizia chiunque sia sospettato di esserne responsabile. Dal 30 novembre 2022, quando sono stati segnalati i primi attacchi nelle scuole di Qom. migliaia disono state avvelenate da gas tossici nelle scuole di ogni parte dell’e ricoverate in ospedale. Sono state prese di mira più di 100 scuole, alcune delle quali più di una volta, per un totale di oltre 300 attacchi. Tosse, difficoltà respiratorie, irritazione al naso e alla gola, palpitazioni, mal di testa, nausea, vomito e intorpidimento degli arti sono i sintomi ...

