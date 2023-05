iPhone | quanto dura in media? Ecco il dato definitivo sul ciclo vita

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 1 maggio 2023)inun? La domanda che si chiedono spesso gli amanti della Apple ora ha una risposta.uno spartphone? Questa è una delle tante domande che ci facciamo quando dobbiamo acquistare un nuovo telefonino. Ildidi un dispositivo è molto importante per non trovarsi a effettuare ulteriori spese per cambiarlo di nuovo. Oggi infatti gli smartphone sono sempre più costosi e i prezzi non sempre adatti a tutti, ma alcune spese si rivelano convenienti proprio perché alcuni brand di smartphoneno di più di altri. La ricerca sugliche sorprende – grantennistoscana.itUno di questi dispositivi sono gli, che è vero che non hanno cifre alla portata di tutti, ...