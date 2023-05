Inzaghi trova la chiave offensiva | difesa della Lazio messa in croce

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’Inter contro laha mostrato un piano offensivo bello ed efficace.è riuscito a demolire quella che era la migliorSerie A. TEST DI ALTO LIVELLO – Inter-non era una sfida banale. I nerazzurri dovevano affrontare lo spettro del settimo posto in classifica contro uno degli avversari migliori sulla piazza. I biancocelesti nel 2023 infatti sono entrati tra i principali protagonistiSerie A, arrivando fino al secondo posto in solitaria. Con un reparto in particolare sugli scudi: la. Gli uomini di Sarri infatti sono arrivati alla gara di San Siro col miglior reparto arretrato del campionato. Con una specifica ulteriore: laera anche in modo specifico la migliorin trasferta. ...

Il predominio dei ragazzi disi concretizza: al 27' D'Ambrosio scippa il pallone a Luis ...al raddoppio sfruttando un'altra amnesia di Acerbi che perde palla a centrocampo einnesca chela ...Nella ripresagioca la carta Lautaro e i nerazzurri diventano ancora più pericolosi: ... Lukakul'imbucata giusta per Lautaro, che in scivolata col destro anticipa Provedel e difensori per ...Lautaro Martinez sia tu per tu con Provedel e, pur in due tempi, lo batte per il 3 - 1 finale. Mastica amaro Sarri, festeggianoe…Spalletti.

Inter-Lazio, Inzaghi: Stagione entusiasmante, persi punti immeritatamente Tuttosport

Gol di Felipe Anderson. Pareggia Lautaro al 77', poi reti di Gosens e di nuovo Lautaro. I nerazzurri vincono in rimonta a San Siro, ora match point scudetto per il Napoli (ANSA) ...Nell’anticipo della domenica sono i nerazzurri ad avere la meglio. Gli uomini di Inzaghi sovrastano con il gioco la Lazio e, nonostante lo svantaggio iniziale, riescono ad ottenere un successo vitale.