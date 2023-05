Inter-Lazio | tanti sette Acerbi unico insufficiente Pagelle – CdS

L'liquida lae torna in piena corsa per un posto in Champions League. C'è una nota stonata però per Inzaghi in vista dell'Euroderby contro i cugini del MilanL'cala il tris contro la ...Commenta per primo Niente festa per il Napoli , la Juve che si ferma ancora e la vittoria dell'sulladominano le prim e pagine dei quotidiani in edicola oggi 1 maggio 2023. I giochi di parole con Dia, l'attaccante della Salernitana che pareggiando non ha permesso al Napoli di ...Commenta per primo Mi è riuscito difficile scrivere dopo, e non tanto per il risultato. Partiamo da qui: perdere a San Siro 3 a 1 ci sta, non è un dramma, rimette l'dentro la tonnara Champions, e preoccupa quasi più Milan e Roma, per ora.

Altra trasferta, a Lisbona: «Insieme deve essere la nostra parola chiave». Eccola qui, la lettura della vittoria con la Lazio. Inzaghi ha un’Inter in crescendo tra le mani. Ed è la notizia migliore ...Uno dei match più importanti della 33a giornata della Serie A 2022-2023 sarà, senza dubbio, quello tra Hellas Verona e Inter. La sfida dello stadio Bentegodi prenderà scena nel turno infrasettimanale ...