Inter-Lazio | Acerbi disastroso ma a volte il calcio è giusto – TS

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilsa essere, a San Siro l’ha dominato e ribaltato uno svantaggio iniziale immeritato secondo Tuttosport a favore della. Francescoè stato un disastro ma non ci sono state conseguenze per Simone Inzaghi. GIUSTIZIA – L’ha giocato molto bene e messo sotto la. Solo l’errore di unFrancescoha dato il vantaggio ai biancocelesti e con un altro scivolone ha rischiato di regalare lo 0-2. Quel gol avrebbe ammazzato chiunque, André Onana ha impedito che succedesse con le sue fondamentali parate a fine primo tempo. Il risultato è cambiato poi nell’ultimo quarto d’ora finale, prima era stato più che bugiardo. Ivan Provedel ha messo le pezze dove poteva, ma la pioggia di tiri ...

Pesante in chiave corsa Champions il tris con cui l'ribalta ladi Sarri. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Felipe Anderson. Nella ripresa, Lautaro Martinez pareggia al 77 , Gosens ...Cosa manca ora alla squadra di Spalletti, impegnata giovedì sul campo dell'Udinese, per la certezza E in che partita può arrivare Calcoli alla mano: laha perso con l'ed è a quota 61 ...L'batte laper 3 - 1 in rimonta nel match della 32esima giornata della Serie A. La sconfitta L'articolo3 - 1, rimonta nerazzurra proviene da True ...

Era tutto pronto per festeggiare la vittoria del terzo scudetto, ma il Napoli è inciampato su se stesso. “Questo allunga il godimento, faremo gioire tutti, tranne certi cecchini…” sentenzia Luciano Sp ...Clicca qui per leggere riepilogo di Pianetagenoa1893.net risultati del settore giovanile Genoa: dall'Under 18 e Under 15 al... Basket Pegli ...