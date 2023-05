(Di lunedì 1 maggio 2023) La, la Lazio, l'che vince 3 - 1. Suona familiare, no? Il 30 aprile 2023 come il 14 febbraio 2021, notte di San Valentino. Romelu e il Toro si trovavano come due innamorati, i nerazzurri di ...

La LuLa ha fatto svoltare la partita contro la Lazio: all'mancava la finalizzazione, la degna chiusura per dare sostanza a una ricca proposta di calcio. Il belga sembrava assopito, non trovava ...4 ALLA LAZIO : brutta Lazio a Milano contro l'. La squadra di Sarri ha giocato male e difeso ... non mie… 6 AL LECCE: il Lecce nelle ultime gare èa mostrare una bella immagine è ...Tra le rivali in corsa per un posto in zona Champions League, quest'oggi èforte la candidatura dell'reduce dal successo sulla Lazio e rientrata quindi al quarto posto insieme a Roma e ...

Inter, è tornata la LuLa: gol, assist e un messaggio al Milan per l'Euroderby La Gazzetta dello Sport

A fornire l'assist decisivo per l'addio di Vlahovic può essere l'Inter. In caso di riconferma Lukaku, il Chelsea potrebbe fiondarsi sul serbo ...