Inter di nuovo in linea di galleggiamento | ora un maggio decisivo

(Di lunedì 1 maggio 2023)-Lazio 3-1 di ieri vale il rientro nella zona Champions League (vedi classifica). Un balzo tutt’altro che scontato e semplice, che fa iniziarecon prospettive ben diverse rispetto ad aprile. LA RIMONTA TANTO ATTESA – Il 3-1 di ieri dell’contro la Lazio è un grande segnale mandato all’ambiente. Il segnale che l’si è ribellata – finalmente – all’ennesima sconfitta assurda che stava maturando in questa stagione e che è andata a prendersi una vittoria di voglia, di rabbia e anche di qualità. Ha cambiato molte delle prospettive per il finale di stagione e l’ha fatto in un quarto d’ora, anzi praticamente nello spazio di cinque minuti. Perché, al 77? nel match di ieri, l’in campionato era sportivamente finita. Era scivolata al settimo posto, non aveva sfruttato il pareggio fra ...

... sarà l'. La squadra di mister Konko giocherà la gara d'andata in trasferta, essendo migliore ... orari di gioco che non seguono quelli imperscrutabili del calcio e un palazzettoquasi ......l'appuntamento con i 3 punti. L'ultima volta risale al 1° aprile contro il Verona, dopodiché sono arrivate le sconfitte con Lazio, Sassuolo e Napoli, oltre a quella di Coppa Italia con l'. ......delle prestazioni sanitarie erogate in provincia di Agrigento grazie all'attivazione di une ... Si tratta di un'Unità dipartimentale "- ospedaliera" che, pur avendo la sua centralità ...

Inter, nome nuovo per la difesa | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Joaquin Correa ha mancato un'altra occasione per tenersi l'Inter. L'argentino è apparso ancora insufficiente nella prestazione, e San Siro non ha perdonato. A fine stagione l'addio è ormai segnato. Co ...Il celebre immunologo, già a capo della task force sul Covid-19, ammette che qualcosa nella gestione della pandemia è andato storto. Ma sull'origine del virus continua ad essere vago ...