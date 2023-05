Inter | ballano 200 milioni a bilancio L'unico asset 'vendibile' da Zhang è il valore della rosa

Anche a largo Maradona esplode la festa con centinaia di tifosi che cantano e. 2023 - 04 - 30 14:00:32 Fuochi d'artificio per il pari dell'Tutti davanti alla tv per fare il tifo per l'...... si lavora per trovare l'accordo con il Bruges (circa 10 milioni tra domanda e offerta), e ... Campos può alzare l'offerta verso i 60 milioni per Skriniar , convincendo l'e il difensore, ...Una volta a Istanbulancora 8 milioni: 4,5 per la vittoria, 3,5 per l'accesso alla ... L', invece, guadagnerebbe 96,5 milioni totali in caso di finale , premio che salirebbe a 104,5 ...

Inter, ballano 200 milioni a bilancio. L'unico asset 'vendibile' da ... Calciomercato.com