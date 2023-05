“Indiana Jones e il quadrante del destino” sarà l’ultimo per Harrison Ford?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 1 maggio 2023)torna al Festival di Cannes per la prima mondiale die ildel, diretto da James Mangold. Quando verrà presentato a Cannese ildel? 15 anni dopo la presentazione nel 2008 die il regno del teschio di cristallo diretto da Steven Spielberg,capitolo della saga Lucasfilmproiettato giovedì 18 maggio a Cannes e uscirà nelle sale il 28 giugno in Francia e a giugno 30 negli Stati Uniti. James Mangold “Nel 1995 ho avuto l’onore di venire a Cannes per presentare il mio primo film, Heavy , alla Quinzaine des Réalisateurs. 28 anni dopo, sono ...