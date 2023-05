FUORIGROTTA () - Un boato capace di generare qualcosa di simile a un terremoto di bassa intensità . È quello generato dai tifosi del, assiepati a Fuorigrotta durante il match del Maradona tra la squadra di Spalletti e la Salernitana , in occasione della rete del momentaneo vantaggio siglata da Olivera che non è poi bastata ...... anche se ilnon ha ancora la matematica certezza della vittoria dello scudetto dopo il ... direzione Campi Flegrei, dove alle ore 9.58 la fila eraOvviamente, le persone non sono ...... quello che ha svelato Luca Abete, inviato di Striscia la notizia ha davvero dell'. Il ... in questo periodo di festeggiamenti per l'annunciato scudetto del calcio, si dovrebbe ...

Incredibile Napoli, lo spaventoso boato al gol di Olivera come un "piccolo terremoto" Corriere dello Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, dopo il pareggio contro la Salernitana è intervenuto in mixed zone: "E' un peccato non essere riusciti a chiuderla oggi, volevamo regalare un traguardo storico ai nost ...Ai microfoni di Pressing, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha commentato la gioia dei sostenitori granata dopo il pareggio contro il Napoli.