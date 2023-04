Incoronazione re Carlo | il pubblico dovrà giurare fedeltà

(Di lunedì 1 maggio 2023) L'di reIII di Inghilterra vedrà diverse modifiche alla cerimonia storica. Uno dei cambiamenti è la dichiarazione dipubblica. Tra gli altri, la britannica BBC e il quotidiano britannico The Guardian affermano che nell'ambito della cerimonia di, alverrà infatti chiesto dial monarca e ai suoi eredi. La richiesta si applica sia agli ospiti invitati all'all'Abbazia di Westminster sia a coloro che guardano l'in televisione o online.L'impegnoè uno dei numerosi cambiamenti sorprendenti all'antica cerimonia. In un'ricca di primati: il clero femminile giocherà un ruolo di primo piano e il re ...

... ufficialmente perché il 6 maggio cade il quarto compleanno del figlio Archie, la Duchessa voglia comunque essere presente all'diIII, per rubare la scena al suocero almeno nei ...In ogni caso, benvenuti nella settimana dell'di reIII . Un evento storico, sabato 6 maggio, perché non se ne vede uno così da 70 anni, quando 27 milioni di britannici si ...L'di Reporterà molto lustro anche al Principe William che, oltre ad indossare per la prima volta una corona, avrà un ruolo chiave nella cerimonia. Uno spazio negato, invece, al ...

L'incoronazione multietnica di Carlo III: la baronessa che arriva da Trinidad consegnerà lo scettro al sovrano Corriere della Sera

Da gennaio, tutti si chiedevano che cosa fosse accaduto alla duchessa di Sussex Meghan. Era scomparsa, non dichiarava più nulla, non partecipava alle presentazioni del ...L’evento sarà seguito da 300 mila spettatori in tutto il mondo ma è stata promessa una cerimonia “snella”. Solo duemila ...