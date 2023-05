In Texas caccia all' uomo dopo la strage | forse e' armato

Si allarga inlaall'uomo per arrestare Francisco Oropeza, il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdi' sera con un fucile semiautomatico Ar - 15 cinque vicini, tra cui un bambino di ...A due giorni dalla strage di una famiglia a Cleveland in, si allarga laall'uomo per arrestare Francisco Oropeza , il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdì sera con un fucile semiautomatico Ar - 15 cinque vicini, tra cui ...Un giovane uomo delle caverne, rimasto ferito durante una battuta die creduto morto dai ... Il film segue le vicende di Mike Souder e Brian Heigh, due agenti della omicidi diCity alle ...

Si allarga in Texas la caccia all'uomo per arrestare Francisco Oropeza, il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdi' sera con ...Si allarga in Texas la caccia all'uomo per arrestare Francisco Oropeza, il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdì sera con un fucile semiautomatico Ar-15 cinque vicini, tra cui un ...