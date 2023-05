In questo modo | il piumino in lavatrice non si sgonfia ed è pulitissimo

Leggi su donnaup

(Di lunedì 1 maggio 2023) Possiamo serenamente riporre il(giubbotto) nell’armadio perché la bella stagione ci consente di alleggerirci! Meglio sarebbe, però, ritirarlo una volta ben pulito inda ritrovarlo profumato e libero da macchie, come nuovo con il ritorno del freddo. Aproposito, è bene ricordare che possiamo procedere anche in casa, senza portarlo in lavanderia, risparmiando! Per riuscirci e per mantenerlo sempre gonfio e soffice, imbottito in maniera uniforme, dobbiamo però conoscere e applicare alcuni trucchetti. Vediamo quali! Lavare ila mano Se il vostroè molto pregiato e assai delicato, meglio procedere con un lavaggio a mano. Pretrattate le macchie più evidenti con il sapone di Marsiglia puro: vi basterà inumidire il panetto e sfregarlo sulle zone compromesse. Lasciate ...