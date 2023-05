In dubbio l’orario di Udinese-Napoli | il giornalista critica e polemizza | battuta sulla finale di Champions League

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il pareggio delcontro la Salernitana ha di fatti rinviato l’aritmetica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri di Luciano Spalletti. La festa in città va avanti lo stesso e probabilmente la nuova data scudetto potrebbe essere quella di mercoledì 3 maggio (in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo, ndr) o di giovedì 4 maggio (se ilbatterà l’, ndr). Lo slittamento della data scudetto potrebbe portare a un nuovo cambio d’orario per, per cui i Prefetti die Udine valutano l’anticipo dalle ore 20.45 alle ore 18.30. La notizia ha fatto irritare ilGiovanni Capuano, che su Twitter hato contro la città partenopea e la gestione dell’ordine pubblico. Questo ...

