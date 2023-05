In cucina con Elettra Lamborghini | i suoi hamburger vegetali sono light e semplici da replicare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 maggio 2023)ormai è ossessionata dalla sua stessa ricetta: persino suo marito Afrojack chiede alla moglie dire ifamosissimiLa cantanteè sempre stata una buona forchetta. Sin da quando ha partecipato i primi programmi su MTV, sia Riccanza che Super Shore, non ho mai nascosto desiderare sempre dopo le serate qualcosa di buono. Beccata con Tommaso Zorzi dopo un evento di gala mangiare il panino dal venditore ambulante, a quanto pareè anche molto brava cucino tanto che, a suo marito Afrojack sarebbe fatto di alcune sue ricette. Goloso deibrownies ovviamente non posmancare le ricette salutari perfette per il pranzo per la ...