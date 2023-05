... tra cui Albania, Francia, Germania, Ungheria, Cina, Pakistan, Sud Africa,del Sud, Spagna, ... Igor Dechtarchuk Nato nel 1998, Dekhtyarchuk è stato in precedenza unopresso l'Ural State ...... Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Aardman (Regno Unito), Studio Mir (del Sud) ... Infatti Jin, nel corso del primo giorno di scuola, incontra un nuovostraniero, e in seguito si ...Ore 14.30 DITTO Regia di SEO Eun - young (del Sud, 2022) " Kim Yong è unodi ingegneria. Kim MuNee è specializzanda in sociologia. I due cominciano a comunicare via radio ma c'è un ...

In Corea studente mangia la banana-installazione dell’artista Cattelan: “Avevo fame”. Poi riattacca la buccia al muro Orizzonte Scuola

Il 28 aprile a Seul, in Corea del Sud, uno studente ha mangiato la banana che faceva parte di “Comedian”, la celebre installazione artistica di Maurizio Cattelan, che in questi giorni è esposta al Lee ...Nei giorni scorsi, le Forze dell’Ordine coreane hanno arrestato una donna che avrebbe drogato gli studenti delle scuole superiori, distribuendo loro bevande gratuite a base di metanfetamine ed ecstasy ...