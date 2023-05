(Di lunedì 1 maggio 2023) - Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggettirenni residenti in Italia (4767 non rispondenti) tra il 26 e il 30 aprile. Il campione è ...

...Stati Uniti emerge un problema che sfida non solo i valori fondamentali di un partito, ma ... unEdChoice/Morning Consult del novembre 2022 ha rilevato che gli insegnanti sostengono ......che oggi vedere un partito volare e altri due crollare. A dare un quadro di quella che è l'attuale situazione elettorale in Italia ci ha pensato quindi Demos & Pi, che nel recente...A togliere preferenze al candidato dellalleanza di opposizione sarebbe Ince che gode di una percentuale che si aggira intorno al 5%, secondo unMetroPoll. Il destinodi Erdogan, ...

Il sondaggio politico di lunedì 1 maggio 2023 TGLA7

ZURIGO - Tassazioni delle grandi imprese, protezione del clima e (ancora) Covid-19. Sono questi i temi sui quali gli svizzeri verranno chiamati a votare il prossimo 18 giugno. Un'idea di come potrebbe ...Nella redazione del quotidiano l'esordio in riunione poi via in Senato per scrivere l'editoriale: "Qui in ufficio abbiamo una scrivania per due e un solo ...