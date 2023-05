Il sol dell' avvenire | Sun Hee You | Dal palco al set | cercando il bello delle cose

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 maggio 2023) Da Seoul a Roma, dal pianoforte al cinema: la nostra intervista Sun Hee You, prodigiosa esordiente "scovata" da Nanni Moretti per Il sol. "E ora, giro una serie Netflix..." Con Sun Hee You partiamo dalla fine. O meglio, dal futuro: Il soldi Nanni Moretti, che ha segnato il suo debutto al cinema (e che debutto!), è tra i film selezionati in concorso a Cannes 2023. Una notizia meravigliosa, accolta dall'attrice - nonché eccellente musicista - nel modo più puro e limpido possibile: "Ho un po' d'ansia... la notizia è arrivata come una valanga. Ma resto con i piedi per terra. Coglierò ilche c'è", ci dice, durante la nostra intervista, aggiungendo: "Sono alla terza visione del film, e non mi stanca vederlo!". La storia di Sun …