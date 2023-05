Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 maggio 2023) In 10 anni Bergoglio si è recato nell’Orientale il triplo di volte rispetto all’Ovest: 18 contro 6. Troppe, per non rivelare una concezioneinedita e diversa dai predecessori. Questo, alla lunga, potrebbe consentirgli di recitare un ruolo nel processo di pace