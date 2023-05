Il santo Graal è qui | la voce sconvolgente | dove si trova in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Acerenza, un piccolo borgo in provincia di Potenza, circa 2mila anime, è un paesino arroccato a 833 metri d'altezza che pare una fortezza. Stretto stretto sul cocuzzolo di una collina, a due passi dal lago omonimo, un serpentone per arrivarci e tutto racchiuso intorno alla sua cattedrale. Che è un gioiellino romano-gotico costruito sui resti di una chiesa paleocristiana, ma che è anche la culla dei “misteri della Basilicata”. Un po' Dan Brown e un po' il mito dei templari, a cavallo tra verità storiche e leggende che un fondo di realismo ce l'hanno sempre e quando non ce l'hanno fa niente: è il fascino dell'ignoto che fa il resto. Santa Maria Assunta e San Canio vescovo: la navata centrale, l'altare maggiore, il presbiterio, la cripta. E quei racconti, che magari si mischiano, sicuramente s'ingigantiscono, di certo contribuiscono all'alone di segreto che aleggia. Secondo qualcuno ...