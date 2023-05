Il principe William e Kate Middleton come non li avete mai visi | ecco cosa hanno combinato

(Di lunedì 1 maggio 2023)una foto che non vi aspettate proprio di vedere dei principi del calcio due.sembrano imitare i duchi di Sussex harry e Meghan Markle Di solito siamo abituati a vedere i duchi di Sussex, chedeciso di rinunciare ai privilegi della corona, per vivere una vita normale, o almeno ci stanno provando. Sempre presenti anche agli eventi più importanti della monarchia,ad esempio il funerale della regina Elisabetta ol’incoronazione di re Carlo III, al quale parteciperà solamente suo figlio Harry, i duchi sono amatissimi non solo da alcuni fan della monarchia, ma soprattutto dagli anti monarchici che sono estremamente convinti che l’istituzione sia solamente un peso sul tasse dei cittadini. A non aver mai battuto ciglio, e ad ...

Inoltre, ha trasferito il titolo didi Galles al figlio, primo in linea di successione al trono, che regnerà insieme alla moglie Kate. Carlo ha anche elevato la sua seconda moglie, ...... che salutano la folla sottostante insieme ale alla principessa di Galles,e Kate, e ai loro tre ...Fra i paggetti vi saranno il principino George, primogenito die Kate, destinato un giorno ... in memoria del padre del sovrano,Filippo, nato in Grecia. Per la prima volta non vi ...

Kate Middleton e William come due ragazzini in bicicletta, la foto 12 anni dopo il royal wedding Vanity Fair Italia

Dalla scandalosa intervista con la leggenda parlante Oprah Winfrey (69) due anni fa, il principe Harry (38) e la duchessa Meghan (41) non hanno perso ...La piccola di Palazzo, Charlotte non ha tenuto un comportamento regale e, le immagini dell'episodio hanno fatto il giro del mondo.