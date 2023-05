Il Primo Maggio diventi la festa di tutti i lavoratori e delle imprese Parla Sacconi

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 maggio 2023) Se i simboli in politica hanno un significato, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha colto nel segno, convocando proprio oggi il Consiglio dei ministri che esaminerà il decreto Lavoro. Ieri il confronto serrato con i segretari generali dei sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. A margine del tavolo con le parti sociali la premier ha chiarito ancora una volta che quello del lavoro è un tema centrale per questo esecutivo. I malumori, comunque, non mancano sebbene il provvedimento allo studio del Cdm di oggi preveda, tra le altre cose, un taglio significativo al cuneo fiscale (le risorse per “coprire” questa misura sono state liberate a seguito dell’approvazione del Def). Benché i rapporti tra confederali e governo non siano propriamente irenici “l’incontro di ieri con i sindacati potrebbe preludere ad una fase di monitoraggio condiviso e di dialogo sociale per azioni concertate ...