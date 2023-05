Il Pisa di rigore acciuffa il Venezia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Finisce 1-1 tra mille emozioni l’anticipo di Serie BKT tra. Gli ospiti passano al 17? con Candela che mette in rete un cross da sinistra di di Zampano. Ilprova a reagire ma rischia grosso al 34?, quando Paterna concede unper un fallo di Gargiulo su Tessmann. Dal dischetto Pohjanpalo segna ma tocca due volte il pallone. L’arbitro annulla dopo il controllo al Var. Nella ripresa Var ancora in azione per ilconcesso alper un mani in area di Tessmann. Gliozzi si fa parare il tiro ma Joronen si è mosso prima. Si ripete e Gliozzi pareggia segnando il nono gol in campionato. Nel finale Nicolas salva due volte ilsu tiri Candela e Johnsen. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI ...

Al gol di Buttaro al '17, che ha portato in vantaggio i palermitani, ha risposto il... L'Ascoli supera 2 - 1 il, il Benevento rimonta il doppio svantaggio contro il Parma ma il pareggio ha ...A un soffio dai playoff l'Ascoli che sotto la pioggia supera 2 - 1 il: decisivi Mendes e Marsura. Altra giornata capolavoro per il Brescia che trova la terza vittoria nelle ultime quattro: ......mezz'ora su un'apparente traversone verticale in profondità viene fischiato il calcio diper ... Adesso si attendono i match dele della Reggina (entrambe in trasferta, la prima ad Ascoli ...

Pisa-Bari, l'arbitro tocca la palla nell'azione del rigore decisivo: proteste dei toscani Sky Sport

Ricco programma di Serie B nel lunedì primo maggio. Pareggio per Genoa, Parma e Bari, mentre vincono Brescia e Ascoli. Il Grifone non va oltre lo 0-0 contro il Sudtirol a Bolzano. I ducali si fanno ri ...84'- Il Cittadella spinge. Nuovo angolo per i veneti. 82'- Niente rigore. Il Cittadella toglie Salvi per Maistrello. 81'- Nel frattempo Morachioli e Cheddira escono per Antenucci ...