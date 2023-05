... il Fevernova nel 2002, il Teamgeist usato ai Mondiali del 2006 infu un pallone ... Fu il pallone usato nel Mondiale in Sud Africa ecelebre per le tante critiche ricevute soprattutto ...Il Tigre ha superato il Lanusin 10 dopo appena 16 minuti per il rosso diretto a Lema: ... Inla Resistencia vince 3 - 1 in casa del Guairena e il Lima 2 - 0 sul Cienciano. In K League ...Solo nelle ultime due giornate èa secco dopo 7 partite consecutive nelle quali è andato a ...l'ha portato in nazionale il mese scorso negli ultimi due test premondiali contro Cile e. ...

Il Paraguay è rimasto del Partito Colorado Il Post

Si vota oggi per eleggere il presidente e il parlamento, e per la prima volta da molto tempo il Partito Colorado non è sicuro di vincere ...