Il Papa | la Santa Sede si impegnerà per far tornare i bambini ucraini portati in Russia

L'impegno dellaSede per facilitare il ritorno in patria dei bambini ucraini portati in Russia durante la ... Questi i temi affrontati daFrancesco nel breve dialogo durante il volo che da ......Francesco ha risposto in maniera affermativa, in merito all'aiuto richiesto dal primo ministro ucraino per riportare i bambini portati forzosamente in Russia. "È importante, almeno la...Nel corso del viaggio di ritorno in aereo,Francesco ha parlato ai presenti sul volo come di ... Anche se non ha voluto spiegare pubblicamente i dettagli, ha fatto capire che laSede è attiva ...

Papa Francesco: 'La Santa Sede ha in corso una missione di pace' Agenzia ANSA

"È un problema di umanità". Francesco ha parlato di accoglienza, della pace che "che si fa sempre aprendo le mani, mai con la chiusura" ...