Il Napoli pensa alla possibilità di festeggiare lo scudetto al Maradona domenica contro la Fiorentina Sky

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) Come anticipato questo pomeriggio da Repubblica, ilnon rientrerà in nottata dopo la gara di Udine, ma potrebbe restare nella città friulana uno o due giorni dopo la partita di giovedì seral’UdineseDacia Arena. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club partenopeo stando a questa opzione sia in caso di partita alle 20.45, com’è attualmente prevista, che in caso di anticipo alle 18.30. La soluzione nasce, come spiegato in precedenza, dnecessità di non creare disordini a Capodichino a notte fonda. Sky continua spiegando che c’è anche una seconda idea che al momento non è stata ancora stabilita, cioè ladiloal, quando Osimhen e ...