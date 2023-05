Il Milan cerca un numero 9 | occhio a Dallinga | garantisce RedBird

L'Inter, dopo un'annata assai deludente,l'immediato riscatto con gli acquisti di De Agostini,... Tutte sperano di sgambettare l'invincibiledi Capello, reduce da un'annata straordinaria con ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo svedese starebbe cercando un'intesa per rinnovare con il. In caso di mancato accordo, l'attaccante vuole trovare una nuova squadra per continuare a ...Ilse la vedrà a San Siro contro un'altra squadra indi ounti prezioni per tentare di non retrocedere: la Cremonese. Impegno in trasferta per la Roma, che affronterà il Monza, che non ha ...

Roma-Milan 1-1, finisce in pareggio lo scontro Champions RaiNews

Fuga dal call center, Primo Maggio in pellicola al Mexico di Milano. A 15 anni dalle riprese del film, torna un titolo cult del cinema indie milanese ...Shawn Mendes ha trascorso 24 ore con Vogue a Milano, in occasione della presentazione della capsule sostenibile realizzata in collaborazione con Tommy Hilfiger. Il cantante e modello canadese ha racco ...