Estratto dell'articolo di Gianmarco Lotti per repubblica.it SALVINI CONTRO ILDIDELL'ELBA Il caso dell'ambulanza rubata all'Elba per andare a ballare fa ancora parlare di sé. Sulla vicenda è intervenuto nientemeno che ...Non bastava la "genialata" del furto di un'ambulanza per poterla guidare in giro per l'isola d'Elba per gli affari suoi. No: il 28enne di origini dominicane, che voleva raggiungere una discoteca di ......della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro si sono resi conto che una delle loro... Il, che al momento rimane ancora da identificare, ha staccato il mezzo dall'alimentatore che tiene in ...

Il "ladro di ambulanze" ci ricasca: ruba un'auto e va a drogarsi ilGiornale.it

Il dominicano che aveva rubato un'ambulanza per andare a ballare è stato arrestato nelle scorse ore dopo aver sottratto l'auto di servizio a un hotel ...Il ragazzo di origini dominicane che aveva guidato un'autoambulanza per andare in discoteca all'Elba "dedica" una strofa al ministro. Che alle minacce risponde così ...