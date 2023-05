Una scelta emblematica quella di Giorgia Meloni e delpiù a destra della storia della repubblica di riunire oggi il. Per dire che la festa del lavoro non appartiene alla sinistra ...'Unserio - attacca - non si riunisce il Primo Maggio per condannare i giovani al precariato a vita, uccidendo il loro sogno di avere una casa e dei figli', ma 'si riunisce per introdurre il ...Il provvedimento che ilnel giorno della festa dei lavoratori prevede voucher più facili soprattutto nel settore del turismo, diminuzione delle tutele nei contratti a termine e l'...

Il governo vara il decreto lavoro TGLA7

Dice Giuseppe Conte che il Movimento 5 stelle ha un dialogo aperto col Pd di Elly Schlein. “Sarà anche cambiata la segreteria dem ma non è cambiato il nostro approccio: le intese si fondano su progett ...A Portella della Ginestra piove, ma Elly Schlein tira dritto e boccia senza mezzi termini il decreto lavoro del governo, con il taglio del reddito di cittadinanza e la semplificazione dei contratti a ...