Il Frosinone vola in Serie A per la terza volta nella sua storia | Reggina k o

(Di lunedì 1 maggio 2023)– Iltorna inA. I ciociari allenati da Fabio Grosso hanno battuto stasera laper 3-1. I gialloazzurri sono matematicamenti promosso a tre giornate dalla fine del campionato diB. Un campionato dominato, quello della squadra ciociara, che si è concluso nell’unico modo in cui poteva finire. Ovvero con lapromozione della sua. Invasione di campo a fine match, dove si è completamente colorato di giallo ed azzurro. Il, come detto, è già stato per ben 2 volte inA. La primastagione 2015-2016, la seconda nel 2018-2019. Entrambe le volte, però, i ciociari sono tornati incadetta l’anno immediatamente seguente. Una ...

- Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata: iltorna in Serie A! Adesso sì che può iniziare la festa allo Stirpe dopo una cavalcata eccezionale che ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi ...Il Torino si gode il secondo posto e torna alla vittoria dopo il pareggio contro il Lecce e dovrà iniziare a pensare al prossimo match contro il. Un punto sul campo della quinta in ...E quando aziona l'ala mobile sul rettilineo,. Ed è esattamente quello che è accaduto quando ...00 Cittadella - Genoa 0 - 1 14:00 Como - Ascoli 1 - 1 14:00- Südtirol 0 - 0 14:00 Modena - ...

Frosinone in serie A, Benevento quasi in serie C ed è bagarre in zona play off ed in zona play out. Dice questo la 35ma giornata del campionato di serie B che conferma il suo grande equilibrio con 5 p ...La squadra di Inzaghi rimedia la sedicesima sconfitta stagionale e adesso bisogna fare i conti con la giustizia sportiva ...