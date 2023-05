Il Frosinone torna in Serie A dopo quattro anni | battuta 3-1 la Reggina

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nel weekend ci si attendeva il verdetto definitivo dal Napoli contro la Salernitana, e invece la matematica è andata in soccorso del, che con la vittoria contro laraggiunge la promozione inA con tre giornate d’anticipo. La squadra di Fabio Grosso ha vinto 21 delle 35 partite fin qui disputate, regalando al proprio pubblico il ritorno nella massima. Al triplice fischio finale della sfida contro la, vinta per 3-1 (gol di Borrelli al 32esimo e Insigne al 42esimo, poi laha accorciato al sesto del secondo tempo con Hernani e l’ha chiusa Caso al 12esimo), i tifosi della squadra ciociara hanno invaso il prato dello Stirpe per abbracciare i propri giocatori e festeggiare la terza promozione in ...

Con il 3 - 1 in casa contro la Reggina, ildi Grossoaritmeticamente in Serie A con tre turni di anticipo, mancava dalla stagione 2018 - 19. Nel resto della giornata: 0 - 0 del Genoa col Sudtirol, rallenta il Bari col ...E al 12' ila mettere un solco di due gol tra sé e la Reggina: break di Lucioni, pallone senza indugi lanciato in area di Mazzitelli con il contagiri e Caso con una rasoiata di ...Ilin serie A per la terza volta nella sua storia, a cinque anni dall'ultima partecipazione. La lotta per il secondo posto Solo un pari per il Bari con il Cittadella davanti agli ...

