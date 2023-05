Il Frosinone la spunta contro la Reggina Ciociari promossi in serie A

(Di lunedì 1 maggio 2023) AGI - Ilha conquistato la terza promozione inA della sua storia con tre giornate di anticipo, battendo 3-1 unache ha provato a rendersi pericolosa sin dai primi minuti di gioco ma nulla ha potutol'undici di Fabio Grosso, dominatore assoluto del torneo cadetto con il primo posto in classifica occupato dalla decima giornata di campionato e mantenuto fino alla fine. La svolta del match, che ha fatto esplodere di gioia un 'Benito Stirpe' esaurito in ogni ordine di posto, è arrivato al 31esimo quando è finito in rete, su cross di Cotali, un imperioso stacco di testa di Borrelli cui ha fatto seguito, undici minuti dopo, il bis dal dischetto di Roberto Insigne. Tutta colpa di Cionek che in area ha colpito Caso con una manata in faccia: l'arbitro Prontera, dopo aver consultato il Var, ha ...

Roma domina, Viterbo insegue, Frosinone e Latina lottano: la prima ... FIPAV Lazio

È il Frosinone la prima squadra promossa in serie A. A tre giornate dalla fine della serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso ha conquistato la matematica certezza del ritorno ...SERIE B, 35^ GIORNATA Cagliari-Ternana 2-1 [4' Deiola (C), 12' Partipilo (T), 62' Zappa (C)] - giocata ieri SPAL-Perugia 1-1 [12'.