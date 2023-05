Il Frosinone batte la Reggina e conquista la promozione in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 1 maggio 2023) Dopo 35 giornate, ildi Fabio Grossol’aritmeticanella massimadel calcio italiano. Allo Stirpe i gialloblù battono lacon un netto 3-1, risultato che torna a far sognare tutti i tifosi della squadra laziale. Bastano questi tre punti con il contemporaneo pareggio del Bari contro il Cittadella per far esplodere la città di gioia. Dopo 6 anni, iltorna inA.inA al termine di una super stagione Stagione fantastica per i ciociari, i quali hanno dominato il campionato praticamente dall’inizio alla fine, con il miglior attacco e la miglior difesa (alla pari col Genoa). Grande la soddisfazione poi per Fabio Grosso, che ottiene la sua più grande ...