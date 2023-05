Il figlio di Gina Lollobrigida e “spese pazze” della madre | “Ora da casa sua sparite le macchine fotografiche”

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Mi sono accorto che di punto in bianco c’eranoche lei non aveva mai fatto prima. I suoi amici mi hanno avvertito che lei non era più se stessa, che aveva comportamenti strani, a loro sembrava che qualcuno la stesse controllando, che non poteva dire quello che pensava”: a parlare, in un’intervista al Messaggero, è Andrea Milko Skofic, 65ennedie del marito Milko Skofic. Le “folli”e il fatto che “non fosse più in sé” sarebbero da imputare, secondo lui, all’aiutante dell’attrice, Andrea Piazzolla, accusato di aver fatto sparire 9 milioni di euro del suo patrimonio.è morta a gennaio, ma i primi campanelli d’allarme hanno iniziato a risuonare dieci anni fa: “La prima ...