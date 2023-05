Il concertone | Montalbano o Zodiac? La tv del 1° maggio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il Commissario”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Gatto e cardellino”: una serie di scippi dalle modalità anomale, un fanatico che ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale, uno stimato ginecologo scomparso. Tocca avenire a capo delle misteriose vicende. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. L’episodio sarà intitolato “In trappola”: la detective Whiting si presenta alla porta di casa di Kensi e Deeks, chiedendo aiuto. La Polizia ha emesso per lei un avviso di ricerca e la sua teoria è che qualcuno dei suoi colleghi corrotti stia cercando d’incastrarla… RaiTre dalle 15.20 trasmetterà il “Concerto del Primo”. Il “”, ...