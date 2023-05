Il Concertone del Primo Maggio sotto la pioggia è un successo | in piazza oltre 300mila persone FOTO

(Di lunedì 1 maggio 2023) È tornato sul palco diSan Giovanni in Laterano il Concerto dela Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato da iCompany. Un’ edizione diquella di quest’anno, che ha visto insaltare e cantare a ritmo di musica, nonostante la. Madame canterà al: nonostante sia indagata per vaccini falsi, il Campidoglio la conferma, Ambra Angiolini e il discorso sulla disparità di genere Lo slogan della 33ª edizione, “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, ha reso oalla Costituzione italiana in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore e ha celebrato la Festa dei ...

Tra gli interventi "parlati" sul palcoc'è stato quellofisico Carlo Rovelli, che è andato all'attacco delle spese militari e dei "piazzisti di strumenti di guerra" che costruiscono strumenti di morte "per ammazzarci l'...In chiusura di concerto, la conduttrice Ambra Angiolini ha sottolineato che non era a conoscenzacontenuto dell'intervento di Rovelli. "Qua non c'è censura, quando invitiamo i nostri ospiti ..."Chiediamo scusa ai tifosi della Lazio". Ambra e Fabrizio Biggio a fine serata, dal palcoPrimo Maggio a Roma, chiedono scusa ai tifosi della Lazio. A far infuriare i supporter biancoazzurri e a scatenare la polemica social era stato uno dei messaggi letti da Ambra nel ...

Le pagelle del Concertone del Primo Maggio: Gabbani esagera: troppo lungo (5), Pelù (6,5) animale da palco Corriere della Sera

I big come Ligabue, Lazza, Emma e Gabbani sono tutti stati inseriti dopo le 20 in scaletta. Di conseguenza il concertone del Primo maggio è stato caratterizzato per l’intero pomeriggio da… Leggi ...EDITORIALE - Concerto del 1 maggio: In casa RAI era la festa dei lavoratori o i lavoratori erano in festa - Noi Biancocelesti ...