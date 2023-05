Il segnale lanciato dal governo in occasione dell'1 maggio è chiarissimo: mentre la sinistra si diletta nel cantare ale nel blaterare dalle piazze, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Lavoro che contiene una serie di interventi per tagliare le tasse e incentivare le assunzioni. L'...... la premier, durante l'incontro con i sindacati (terminato ieri, 30 aprile, in tarda serata)... Se pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora illa triplice ...Dopo un primo momento di forte contrapposizione, la premier, durante l'incontroi toni ... Se pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora illa triplice ...

Il Concertone cambia mood: Gen Z e Costituzione. Ambra: "Siamo qui per costruire" L'HuffPost

La conduttrice l'aveva già detto alla vigilia: "Non ci sarà repressione, né frustrazione, ma mani tese, proposte da fare". Tra gli artisti sul palco ...Ambra Angiolini, visibilmente commossa, apre il concertone del Primo Maggio 2023 ricordando Lorenzo Parelli, studente friulano che a gennaio 2022, a soli 18 anni, è morto in fabbrica nell’ultimo giorn ...