Il Commissario Montalbano stasera 1 maggio in tv | è una replica? Anticipazioni episodi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per il Primo2023, torna su Rai 1 il. Una sorpresa per tutti i telespettatori italiani, che si sono innamorati negli ultimi 24 anni della serie televisiva che racconta le avventure del personaggio inventato da Andrea Camilleri. Per questa sera, la RAI ha annunciato che manderà in onda la puntata de il “Gatto e il cardellino”, ovvero una notalegata aglidel famoso poliziotto siciliano. Su Rai 1 torna ladelAnche in questo caso investigativo,sarà chiamato a ricercare il mistero che si nasconde dietro un gatto e un cardellino. Due animali che creano tenerezza e simpatia negli spettatori italiani, eppure saranno la base per la puntata del ...