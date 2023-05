Il Commissario Montalbano Gatto e Cardellino trama | cast e replica su Rai 1 e in 4k

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilsu Rai 1 e in 4k IlDopo “Gli arancini di” e “L’Odore della Notte”, Rai 1 ripropone il 1 maggio 2023 in prima serata un altro episodio cult della serie de Il. Si tratta direstaurato in 4k nel 2023, per la prima volta in tv il 18 novembre 2002. La puntata ottenne in prima tv 9,7 milioni di telespettatori con il 32,8% di share. Tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Ile il” in “Gli arancini di” e ...