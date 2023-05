Il Cittadella ferma il Bari | stasera Frosinone in A con 3 punti Pari per Parma e Genoa

Anzi, ilsfiora pure il jackpot al 36' con Antonucci che incrocia il destro, ma (complice una deviazione) manda a lato non di molto. Al 45' si sveglia finalmente il Bari, con l'affondo di ...... giornata di Serie B in casa contro il, un altro snodo fondamentale della stagione dei Galletti. Il 30 aprile il tecnico compirà 51 anni: 'Il tempo non si, bisogna imparare a godere ...Fatica la capolista Frosinone e siin casa contro il robusto Sudtirol . Ne approfitta il Genoa che dopo una grande sofferenza iniziale con il, grazie anche all'espulsione di Giraudo riesce a vincere e si porta a due ...

Bari, occasione persa: il Cittadella ferma i biancorossi (1-1) La Bari Calcio

Solo un pari per il Bari con il Cittadella davanti agli oltre ventimila del San Nicola: l'1-1 finale non ha consentito a Di Cesare e compagni di accorciare la distanza dal Genoa secondo, fermato sullo ...Un’occasione persa. Il Bari non va oltre l’1-1 in casa contro il Cittadella e resta a -6 dal Genoa e a +7 dal Sudtirol, che ferma proprio i liguri a Bolzano. Di Benedetti al ...