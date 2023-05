Il “burattino” Schlein? Un caso inspiegabile | sondaggio-Mentana | occhio a queste cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Anche in occasione del Primo maggio non manca ilrealizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico. Rispetto alla scorsa settimana non si registrano grandi variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani, ma sorprende il fatto che il Pd sia dato ancora in crescita. L'effetto di Ellynon si è ancora consumato, anche se la segretaria è piena di problemi interni. Secondo Dagospia inizia a non sopportare più i veleni romani che la dipingono come unnelle mani di Boccia e Franceschini, i suoi due principali sponsor nella scalata al partito. Fatto sta che il Pd è rilevato al 21,5%, in crescita di uno 0,4. Fratelli d'Italia resta saldamente la prima forza politica del Paese con il 28,8% (+0,2). Continua invece a perdere lentamente terreno il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte oscurato a ...