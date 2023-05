Ieri a Napoli è stata una giornata lunghissima

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 1 maggio 2023) C’è quella storia per cui il viaggio sarebbe meglio della destinazione finale, anzi è quello che bisogna vivere appieno per potersi godere al massimo le sensazioni e le emozioni che si porta con sé la destinazione, l’obiettivo raggiunto., dopo il fischio finale di-Salernitana, tanti hanno dimostrato a parole che questa frase fatta è vera, anche se gli occhi un velo di delusione lo trasmettevano. Domenicasi è svegliata con la consapevolezza che mancava ancora un pezzo – l’Inter non doveva far vincere la Lazio, ildoveva battere la Salernitana – per poter festeggiare lo Scudetto, ma anche con l’idea che farlo in una belladi sole, unadi festa attaccata a un altro giorno di festa (la storia che anon si lavora è una ...