I salernitani si sono comportati né più né meno come i napoletani con gli juventini

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si sfotte e punta l’indice verso il comportamento dei tifosi, senza vedere che nello specchio ci si somiglia davvero tanto. Similitudini omozigotiche. È strano che il tifoso napoletano, che ha sempre stigmatizzato il meridionale o il campano che tifa Inter, Milan o Juve, non riesca a capire e apprezzare il tifoso salernitano che, nonostante anni amarissimi anche in serie D, ha conservato e tutelato il proprio senso di appartenenza e l’amore per la propria squadra, mortificandone il pur non brillante pedigree. Dovrebbero anzi ricordare gli anni e il pane duro dei posticipi di B, aspettando il fallimento, e non per questo hanno guardato ad altre maglie. È stato un momento storico anche per la tifoseria e per la squadra di Salerno. In mondovisione ha fatto una bellissima figura. Non andando mai in difficoltà, senza mostrare nessuna sbavatura e nessun timore ...