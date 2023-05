I genitori di Lorenzo Parelli | morto in stage | al Concertone | Un' emozione fortissima ricordarlo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 01 maggio 2023 "È stata un', aiutati dai ragazzi presenti, che ci hanno sostenuto per lanciare il messaggio che volevamo lanciare. Sappiamo cheè rimasto nel cuore ...

È stato importante e unico ricordarlo così, un'emozione che ci aiuterà", le parole deidiParelli, dopo essere saliti sul palco del Concertone del Primo maggio di Roma per ricordare ...commossi hanno ricordatoche, hanno detto, 'lo scorso anno ha aperto un capitolo nuovo della nostra storia. La sicurezza non ha un colore e una bandiera, è di tutti, è una ...approfondimento Mattarella a Udine ricorda, morto durante uno stage in azienda I: "ci direbbe che la vita è la cosa più sacra" 'Lo scorso anno ha aperto un capitolo nuovo ...

Via al Concertone, sul palco i genitori di Lorenzo Parelli, morto ... la Repubblica

Un pensiero è andato anche a Giuliano De Seta e Giuseppe Lenoci, anche loro morti da giovani mentre da studenti imparavano un mestiere ...Il giovane morì il 21 gennaio 2022 a Udine schiacciato da una putrella di 150 chili nell'ultimo giorno di un tirocinio non retribuito ...