I diritti dei lavoratori | un lungo percorso segnato da conquiste e non ancora concluso

(Di lunedì 1 maggio 2023) Oggi nel mondo ci sono quasi 200 Paesi riconosciuti dall’ONU e la Festa del Lavoro viene festeggiata in una sessantina di questi. Sommando il numero degli abitanti di questi 60 Stati, tra i quali figurano i paesi più popolosi al mondo come Cina, India o Brasile, possiamo affermare senza tema di smentita che oggi la Festa del Lavoro venga celebrata da oltre la metà degli abitanti del pianeta. Per risalire alle origini di questa festa occorre volgere lo sguardo agli Stati Uniti e tornare indietro di oltre un secolo, esattamente al 1866. In quell’anno, mentre in Europa divampava lo scontro tra Austria e Prussia che coinvolgeva anche il Regno d’Italia con la Terza Guerra d’Indipendenza, a Chicago fu approvata la prima legge che riduceva a otto le ore lavorative giornaliere. Vent’anni dopo, a causa del mancato rispetto di questa legge, sempre a Chicago, scoppia una protesta che si trasforma ...