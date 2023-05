I dipendenti la accusano di molestie sessuali | la numero uno del sindacato danese si dimette

(Di lunedì 1 maggio 2023) Scandalo nel. La presidente della Confederazione sindacale, Lizette Risgaard siper accuse di. A capo dell’organizzazione dei lavoratori più rappresentativa sia nel privato che in quello pubblico, era stata la prima donna a essere eletta presidente, nel 2015. Ma ora si trova costretta a gettare la spugna e sui suoi account social spiega: «È stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Per me è sempre stato decisivo che il movimento sindacale e la nostra lotta siano in prima linea. Ma ora posso affermare che le informazioni che vengono diffuse da più parti ostacolano quella lotta». La donna è stata denunciata da otto persone più giovani di lei, sui trent’anni. Alcuni avrebbero subitosul posto di ...

Scandalo nel sindacato danese. La presidente della Confederazione sindacale danese, Lizette Risgaard si dimette per accuse di molestie sessuali. A capo dell'organizzazione dei lavoratori più ...Che si lamentano se ai colloqui gli aspirantivogliono sapere qual è lo stipendio. Che sitra loro in una tristissima guerra tra poveri (poveri di spirito, si intende) se una ...... è una disposizione orale, ci confessano alcuni, non ci sarebbe nulla di scritto . La ... per non parlare delle attese in pronto soccorso di 12 - 14 ore di anziani chemalori ...

I dipendenti la accusano di molestie sessuali: la numero uno del ... Open

Apple ha scelto di ritirare la causa contro Gerrard Williams III, ex chip architect della Mela accusato di inadempimento contrattuale e di concorrenza sleale per storno di dipendenti verso una startup ...Il comacchiese Pierantonio Ferraresi precipitò insieme al cestello della gru. Due le persone finite nei guai. Il gip ha rilevato un "gravissimo stato di incuria".