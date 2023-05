(Di lunedì 1 maggio 2023) Un gruppo di migranti a Lampedusa ha dichiarato di aver subito un assalto da parte di un peschereccio per il furto del motore: ecco cosa accade in

Venerdì duein ferro sono stati avvistati dalla motovedetta 306 in mezzo la mare,buio pesto, dopo l'allarme lanciato da pescherecci tunisini, che forse fungono da nave madre. "I ...Non c'è treguaMediterraneo dove continuano le traversate, soprattutto dalla Tunisia, e anche i ... Suiagganciati durante la notte c'erano gruppi di 48 persone (3 donne e 2 minori), 46 (13 ...Non c'è treguaMediterraneo dove continuano le traversate, soprattutto dalla Tunisia, e anche i ... Suiagganciati durante la notte c'erano gruppi di 48 persone (3 donne e 2 minori), 46 (13 ...

"I barchini nel mirino". Assalti al largo della Tunisia per rubare i motori ilGiornale.it

Un gruppo di migranti a Lampedusa ha dichiarato di aver subito un assalto da parte di un peschereccio per il furto del motore: ecco cosa accade in Tunisia ...Ismaele, il neonato migrante rimasto orfano nell'ultima tragedia avvenuta nei pressi di Lampedusa, ha trovato una persona generosa disposta a prendersi cura di lui.