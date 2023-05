I 15 anni di Iron Man | il cinecomic che ha cambiato tutto

Leggi su today

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sì, esatto sono passati 15, non è il massimo pensarci per molti di noi, ma è un dato di fatto cheMan di Jon Fevrau sia uno di quei film a cui non si può negare di rappresentare un momento cardine dell’industria cinematografica. Quel primo maggio 2008 il generefece il primo...